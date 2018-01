'Lucas Lima e Ricardo Oliveira merecem a seleção', diz lateral

O lateral Victor Ferraz afirmou que Lucas Lima e Ricardo Oliveira, seus companheiros no Santos, merecem uma chance na seleção brasileira. Nesta quinta-feira, o técnico Dunga convocará os jogadores que disputarão os amistosos contra Costa Rica e Estados Unidos, nos dias 5 e 8 de setembro.

"Acho que merecem, sim (uma chance). O Ricardo Oliveira, por ser um centroavante, e a seleção não ter encontrado ainda um cara indiscutível na posição, merece uma chance novamente para mostrar que tem capacidade. O Lucas Lima dispensa comentários. Além de ser um amigo, é o melhor meia do futebol brasileiro", disse o jogador em entrevista coletiva, no CT Rei Pelé.

Ricardo Oliveira é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 10 gols. Em passagens anteriores, ele disputou 11 partidas pela seleção e marcou três gols. Lucas Lima ainda não teve oportunidades com a camisa amarela.

Nesta quarta-feira, Lucas Limas e Ricardo Oliveira serão dois dos principais trunfos do Santos para conseguir superar o Vasco, às 21 horas, na Vila Belmiro. Com uma vitória, o Santos se distancia da zona de rebaixamento. Hoje, a equipe tem cinco pontos de vantagem para a zona da degola.