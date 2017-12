Lucas Lima faz as pazes com torcedores palmeirenses: 'Eles têm carinho por mim'

Um dos reforços do Palmeiras para a próxima temporada, o meia Lucas Lima já foi um dos jogadores mais criticados pelos palmeirenses por causa de diversas provocações que ele fazia quando defendia o Santos. O tempo passou, ele mudou de lado e o relacionamento com os torcedores também. O jogador assegura que tudo ficou para trás e que hoje a relação é completamente diferente.

"Pelas redes sociais, acompanho o carinho que eles (palmeirenses) têm por mim. Antes, era uma brincadeira, creio que nunca faltei com respeito. Naquela época, eles me zoaram muito, mas agora estou do lado deles e vou fazer o melhor por eles", disse o meio-campista, em entrevista ao canal Sportv.

Além de dar certo no time que antes era o seu conhecido rival, outro objetivo de Lucas Lima para 2018 é conseguir voltar a ser convocado pelo técnico Tite para a seleção brasileira e ele disse que não desistiu do sonho de disputar a Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

"Estou feliz e motivado. O Palmeiras mostrou um interesse tremendo por mim. Minha motivação é a maior possível para começar o ano com tudo, retornar à seleção e voltar a mostrar aquele futebol que vinha mostrando. Quanto mais perto, a ansiedade vai aumentando. Agora é aproveitar bem as férias para voltar focado", comentou.

Além de Lucas Lima, o Palmeiras já acertou para 2018 também as contratações do goleiro Weverton, do lateral-esquerdo Diogo Barbosa e do zagueiro Emerson Santos. Para completar, o clube encaminhou a contratação de Marcos Rocha e acerta detalhes para confirmar o empréstimo do lateral por um ano. Em troca, o Atlético-MG receberá o atacante Róger Guedes.