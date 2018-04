Lucas Lima faz tatuagem para marcar título do Paulistão

A imagem foi divulgada no Instagram, rede social de compartilhamento de fotos, do próprio tatuador nesta terça-feira. Um dos principais jogadores santistas, Lucas Lima despertou interesse de clubes europeus, como o Torino, da Itália. Além disso, o Cruzeiro, tentou contratá-lo para a disputa do mata-mata da Copa Libertadores. Em diversas ocasiões, o jogador afirmou que só sai do clube para jogar na Europa.

"O meu objetivo no começo do ano foi ficar para conquistar títulos pelo Santos e dar continuidade ao meu trabalho. Tenho muito a provar antes de ir para a seleção brasileira, sempre tive esse objetivo. Também sonho ir para a Europa. Não tenho desejo de sair para outro time brasileiro. No futebol, você não pode prever, mas minha prioridade é ir para fora", afirmou o meia santista no programa "Bem, Amigos", do canal SporTV, na última segunda-feira.