Lucas Lima lamenta críticas no Palmeiras: 'Às vezes somos bombardeados'

O meia Lucas Lima afirmou nesta quarta-feira, depois da vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Boca Juniors, pela Copa Libertadores, que o resultado serve como uma espécie de acerto de contas. O autor do segundo gol do resultado positivo em La Bombonera, afirmou que o placar é fruto da dedicação do time em superar as críticas e se fortalecer para o restante da temporada.

"Resultado muito importante, acho que nosso time vem sempre merecendo. Às vezes as coisas não acontecem como a gente imagina, e somos bombardeados de críticas", disse em entrevista à TV Globo. O jogador marcou o segundo gol com a camisa do Palmeiras e amenizou, assim, críticas dos torcedores depois de atuações ruins em partidas anteriores, quando até mesmo foi substituído no segundo tempo.

O momento do Palmeiras era conturbado antes da vitória em Buenos Aires, onde o elenco foi recebido com protestos e cobranças, principalmente direcionadas ao capitão Dudu. "O grupo se fechou, isso nos fortalece ainda mais. Fico feliz pelo desempenho da equipe e pelo gol", comentou Lucas Lima. Além dele, Keno, de cabeça, também marcou na vitória palmeirense.

A equipe retorna para São Paulo e no domingo já tem novo compromisso. A equipe receberá a Chapecoense, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.