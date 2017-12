Lucas Lima revela propostas, mas garante que vai permanecer no Santos

Não será na atual janela de transferências para o futebol europeu que Lucas Lima deixará o Santos. Nome costumeiramente especulado em times de fora do Brasil, o meia assegurou nesta quarta-feira que vai continuar por mais algum tempo no Santos, garantindo que nem mesmo uma eventual oferta milionária de um clube da China poderá fazê-lo mudar de ideia.

"Vou ficar, com certeza. Tudo pode mudar em uma noite, mas o desejo é de permanecer", afirmou Lucas Lima em entrevista coletiva nesta terça-feira, último dia para os clubes das principais ligas do futebol da Europa realizarem contratações.

Ainda que não tenha revelado quais clubes fizeram ofertas nas últimas semanas, Lucas Lima apontou que despertou o interesse de times do futebol inglês e da China. Ele explicou que a proposta financeira o deixou em dúvida sobre a permanência no Santos, mas que decidiu mesmo por seguir na Vila Belmiro após conversas com a sua família.

"Chegaram coisas da Inglaterra e da China, e a gente balança um pouco pelo dinheiro. Sentei com meus pais e o desejo é de permanecer nesse ano. Minha cabeça está boa e não tenho pensado nisso. Ontem até me falaram de um clube da China, mas eu disse que não. Eu e minha família estamos tranquilos", disse.

Lucas Lima tem contrato com o Santos até o fim de 2017 e nunca escondeu o desejo de se transferir para algum dos gigantes do futebol europeu. Por enquanto, porém, ele vai mesmo seguir no clube da Baixada, podendo sair gratuitamente após o encerramento do seu vínculo. Além disso, o meia aposta na visibilidade do time da Vila Belmiro para seguir tendo chances de ser convocado para a seleção brasileira, já pensando na Copa do Mundo de 2018.

Com Lucas Lima garantido, o Santos vai estrear no Campeonato Paulista na próxima sexta-feira, às 21 horas, quando receberá o Linense na Vila Belmiro.