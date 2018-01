Lucas Lima sofre lesão e não enfrenta o Figueirense

Lucas Lima está fora da partida do Santos desta quinta-feira, contra o Figueirense, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Exame de ressonância magnética constatou que o jogador sofreu um estiramento na região posterior da coxa direita na partida contra o Internacional, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

O meia iniciou a fisioterapia na segunda-feira e não há previsão de quando será liberado pelo departamento médico para voltar aos gramados. O jogador ainda será reavaliado para saber se pode enfrentar o Fluminense, domingo, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A contusão não é considerada grave e, por isso, não deve tirar o meia da seleção brasileira. O jogador foi convocado para os jogos contra Chile e Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, nos dias 8 e 13 de outubro, respectivamente.

Na quinta-feira, o Santos terá os retornos do zagueiro David Braz e do atacante Ricardo Oliveira. Ambus estavam suspensos no domingo, diante do Internacional.

O Santos joga por um empate para avançar às semifinais e enfrentar o vencedor do confronto entre São Paulo e Vasco. No jogo de ida, em Florianópolis, o Santos venceu por 1 a 0.