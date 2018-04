Lucas Lima vê o Santos com o futebol mais bonito do Brasil e provoca rival

O quarto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro e o empate por 1 a 1 fora de casa contra o Palmeiras, líder da competição, fez com que o Santos se enchesse ainda mais de confiança para a sequência da temporada. O meia Lucas Lima, em entrevista concedida nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, disse que a equipe é quem apresenta o melhor futebol do País. E, como sempre, ele aproveitou para provocar a torcida palmeirense.

“Espero que a gente possa estar na Libertadores, mas espero que possamos brigar pelo título, também. Não vejo um time jogando um futebol mais bonito do que o nosos, de toque de bola. Claro, temos muito a melhorar ainda, mas acredito que se mantivermos esse padrão, a humildade, o foco e acreditarmos, temos tudo para brigar pelo título”, disse o meia santista.

No clássico com o Palmeiras, Lucas Lima foi, ao lado de Gabriel, o jogador mais vaiado pelos palmeirenses e acabou sendo bastante xingado ao término da partida. Nesta quarta-feira, ironizou as reclamações de que os santistas teriam provocado os palmeirenses durante a comemoração do gol de empate.

“Os palmeirenses deveriam ficar felizes, pois se livraram de perder. Jogamos melhor no segundo tempo”, analisou o meia, que chegou a ser oferecido ao Palmeiras no início do ano, mas a diretoria alviverde entendeu que não valeria a pena fazer o investimento no jogador. Desde então, em todos os jogos contra o Palmeiras, o jogador acaba sendo bastante criticado pelos rivais e acaba se envolvendo em algumas polêmicas.