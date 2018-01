Lucas Lima vive a emoção do 1º treino na seleção brasileira

Lucas Lima, do Santos, vive seu sonho na seleção brasileira. O volante é só sorriso com a camisa do Brasil após o primeiro treino. O jogador disse que ainda não teve uma conversa com o técnico Dunga, mas admite que espera com ansiedade sua estreia pelo Brasil. A seleção está nos EUA para seus primeiros amistosos depois do fracasso na Copa América. O time de Dunga encara Costa Rica no sábado, às 17h, e na terça joga com a seleção norte-americana.