Contra o Fla, Lucas Lima volta a ser decisivo pelo Santos

Um dos principais jogadores no título do Santos no Campeonato Paulista, Lucas Lima foi o nome decisivo na tarde deste domingo para o Santos arrancar pelo menos um ponto diante do Flamengo no Maracanã.

"Acho que fizemos um bom segundo tempo. Erramos muito no primeiro e conseguimos mostrar nossa força no segundo. Não desistimos em nenhum momento e a equipe está de parabéns", disse o meia na saída de campo.

O jogador, que ainda não havia conseguido repetir o desempenho do estadual no Brasileirão, deu a assistência para um dos gols e foi o autor de um golaço, que sacramentou o empate.

O Santos ocupa atualmente a décima sétima posição na tabela de classificação do Campeonato. Lucas Lima, no ano, tem agora quatro gols e dez assistências. Com a janela europeia ainda aberta, o jogador é um dos constantes alvos de times europeus no Brasil e ainda pode deixar o Santos para atuar no exterior.