Lucas marca contra e Liverpool perde para o Aston Villa

O brasileiro Lucas e o Liverpool tiveram um dia para esquecer nesta segunda-feira. Mesmo jogando em casa, no Estádio Anfield, o volante fez um gol contra e sua equipe perdeu por 3 a 1 para o Aston Villa, somando sua segunda derrota no fechamento da terceira rodada do Campeonato Inglês. O resultado deixou o Liverpool na posição intermediária da tabela, com três pontos. Na estreia, o time havia perdido para o Tottenham, mas se recuperou com a goleada sobre o Stoke City.

Veja também:

Inglês 2009/10 - Classificação / Calendário / Resultados

INGLÊS - Leia mais notícias da competição

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

No jogo diante do Aston Villa, que vinha de derrota para o Wigan, o Liverpool foi surpreendido pelo gol dos visitantes ainda no primeiro tempo, quando tentava se acertar para abrir o placar. Aos 36 minutos, Young cobrou falta perto da área e Lucas tentou desviar de cabeça, mas mandou contra as próprias redes. No final da primeira etapa, o Liverpool ainda sofreu o segundo. Após cobrança de escanteio, Davies apareceu bem na primeira trave e fez de cabeça.

No segundo tempo, o Liverpool foi para cima para tentar o empate. Empurrada pela torcida, a equipe da casa criou boas chances com Gerrard e Kuyt, mas parava sempre na boa atuação do goleiro Friedel. Com 27 minutos, os anfitriões enfim conseguiram descontar. Insúa cruzou meio sem jeito e Fernando Torres empurrou para as redes do jeito que deu, com a bola ainda batendo no travessão antes de entrar.

O gol parecia animar o Liverpool em busca da reação, mas o pênalti cometido por Gerrard encerrou as chances de buscar o empate em casa. Apenas três minutos após fazer o primeiro, o time da casa sofreu mais um, em cobrança de penalidade convertida por Young. Com 3 a 1 no placar, o Aston Villa não teve dificuldade para administrar a vitória e somar seus primeiros três pontos na competição, já que ainda tem um jogo a menos.