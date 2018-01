Lucas marca na vitória do Ajaccio O atacante brasileiro Lucas marcou um dos gols da vitória do seu Ajaccio por 4 a 3 sobre o Auxerre, no complemento da 32.ª rodada do Campeonato Francês. Ele, inclusive, fez um gol relâmpago: a 1 minuto de jogo, sendo que com este ele tem dez ao todo. Ouadah, aos 40 minutos do primeiro e 24 minutos do segundo tempo, e Edson, aos 13 do segundo tempo, marcaram os outros gols do Ajaccio, que está na 17.ª colocação. Kalou, Tainio e Akale marcaram os gols do Auxerre, que fica na sexta posição. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Francês 2004/05.