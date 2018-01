Lucas: o novo problema do Corinthians O técnico Geninho ganhou um sério problema para escalar a equipe do Corinthians para o jogo decisivo de domingo, contra o América, em Rio Preto, pelo Campeonato Paulista. O atacante Lucas, que seria o substituto de Liedson, suspenso, se contundiu com gravidade nos treinos de ontem e poderá ficar um mês afastado. Lucas levou uma pancada no pé esquerdo e deixou o treinamento por medida de precaução. Nesta quinta-feira ele foi submetido a exames radiológicos e ficou constatada uma pequena fratura no dedo mínimo. A expectativa dos médicos é a de que o atacante tenha de permanecer em tratamento por cerca de quatro semanas. Se as previsões se confirmarem, o jogador não mais poderá ser utilizado no Campeonato Paulista. O ano começou mesmo, muito complicado para o Corinthians. Depois da estréia na Libertadores (vitória de 1 a 0 sobre o Cruz Azul), o vice- presidente de futebol, Antonio Roque Citadini, entrou em atrito com a torcida. Ele condenou as vaias ao time e ao técnico Geninho e ameaçou aumentar o preço dos ingressos como represália. Ontem, o médico Joaquim Grava deixou o clube depois de 24 anos, justamente por divergências com o dirigente. Por fim, nesta quinta, torcidas organizadas do Corinthians prometem realizar um protesto no Parque São Jorge - contra Citadini; exigindo a construção do estádio prometido pela ex-parceira Hicks & Muse e por ingressos mais baratos.