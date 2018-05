Lucas pede clima de final ao Liverpool com o Aston Villa A vitória sobre o Wolverhampton no sábado empolgou o elenco do Liverpool, que busca agora alcançar as primeiras posições do Campeonato Inglês. Assim, o volante brasileiro Lucas espera que a equipe encare a partida contra o Aston Villa, nesta terça-feira, fora de casa, como uma final.