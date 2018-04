Lucas pode ter nova chance na Ponte A atuação do atacante Lucas, que substituiu Washington na vitória de 3 a 2 da Ponte Preta sobre o Americano, na noite de ontem, agradou o técnico Oswaldo Alvarez. O jogador, revelado nas categorias de base da Ponte, já havia atuado em oito partidas pelo time e não havia marcado nenhum gol. Ontem, conseguiu desencantar aos 36 minutos do segundo tempo - marcou o gol da vitória que deixou a Ponte na liderança do torneio Rio-São Paulo, ao lado de Botafogo e Vasco. "O mais importante foi termos alcançado a vitória e a liderança. Fiquei feliz com meu gol, mas primeiro tenho que pensar no time", afirmou o atacante. E o gol pode dar nova chance a Lucas. Tudo porque o técnico da Seleção Brasileira, Luís Felipe Scolari, afirmou que deverá manter o mesmo grupo para enfrentar a Arábia Saudita, dia 6, em Riad. Com isso, Washington atuaria contra o América, no próximo domingo, mas estaria fora da partida contra o Fluminense, no Maracanã. "Se o Vadão precisar de mim, estou pronto para ajudar a Ponte Preta sempre que necessário", garantiu. Lucas é mais um jogador revelado no clube. Além dele, Vadão tem nas mãos Carlos Alexandre, Rodrigo, Humberto, Jean, Adrianinho, Alexandre Negri, Luís Carlos, Alex Oliveira, Fábio Júnior, Fred, Lauro e Dionísio. "A Ponte Preta tem uma fábrica de grandes jogadores. Isso é importante, pois sempre dá boas opções ao treinador", afirma Vadão. O elenco se apresentou hoje à tarde, fazendo sessão de desintoxicação. A partir de amanhã, a comissão técnica já acerta o time para o jogo contra o América. Rodrigo, expulso em Campos, será substituído por Alex Oliveira.