Lucas pode voltar domingo ao Corinthians Três meses depois de fraturar o pé direito, o atacante Lucas enfim vai poder disputar um lugar de titular no time do Corinthians. Nesta quinta-feira, na vitória dos reservas sobre o Nacional-SP, por 4 a 0, no Parque São Jorge, Lucas fez um gol e foi relacionado para a concentração, podendo até participar do jogo contra o Vitória, domingo, às 18h, no Pacaembu.