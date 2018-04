Lucas Pratto diz que volta aos treinos no Atlético-MG nesta semana

O atacante Lucas Pratto usou as redes sociais nesta segunda-feira para informar que voltará aos treinos no Atlético-MG nesta semana. O jogador está na fase final do processo de recuperação de uma lesão na panturrilha direita.

Apesar da empolgação, Pratto ainda não tem data para voltar a ser relacionado para uma partida. O centroavante se machucou no dia 18 de maio, na eliminação diante do São Paulo, na Copa Libertadores, e precisará de mais tempo para entrar em forma.

Nesta segunda, ele postou uma foto ao lado do atacante Luan, que também se recupera de lesão. "Pronto para voltar nessa semana", escreveu no Instagram, rede social de compartilhamento de foto.

Pratto, no entanto, tem futuro incerto no Atlético-MG. O clube mineiro, que tem 80% dos direitos econômicos do atleta, recebeu uma proposta do Chongqing Lifan - os outros 20% são do Vélez Sarsfield, da Argentina.

O elenco do Atlético-MG ganhou um dia de folga após a derrota para o Flamengo por 2 a 0 no domingo. O time só volta a campo na próxima segunda-feira, quando enfrentará o Coritiba, no Independência, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.