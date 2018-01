Lucas se apresenta ao Corinthians O Corinthians tem um novo atacante. É Lucas, de 24 anos, que chegou hoje pela manhã ao Parque São Jorge, acertou seu contrato e já foi para o campo treinar. Ele é o quarto reforço da equipe para a temporada, depois do zagueiro Capone, do meia Fumagalli e do atacante Liedson, que se apresenta amanhã. Além disso, o clube também conseguiu segurar o volante Vampeta, que se reapresenta nesta terça-feira pela manhã. E não vai parar por aí. A diretoria está tentando contratar o meia Jorge Wagner, do Cruzeiro. Um goleiro também pode chegar, embora os dirigentes neguem. Mas Tavarelli, paraguaio do Olimpia, e Fábio Costa, do Santos, são nomes comentados no clube. Em compensação, o atacante Deivid, que na semana passada revelou querer um aumento salarial para continuar no Corinthians, pode estar de saída. A contratação de dois jogadores para o setor (Lucas e Liedson) é um sinal de que a situação de Deivid não está muito confortável. O Cruzeiro e o Flamengo se interessam pelo jogador. Lucas chegou animado. "Jogar no Corinthians é o sonho de muitos e privilégio de poucos?, disse o jogador, de 1,83 m, que começou a carreira no Botafogo-SP e depois jogou no Atlético-PR. Ele tem vínculo com o Rennes, da França, mas foi emprestado ao Alvinegro até junho. No segundo semestre do ano passado, Lucas jogou no Cruzeiro, clube com o qual tinha contrato até junho, mas que aceitou liberá-lo. Em troca, recebeu US$ 50 mil. O atacante disse que espera fazer muitos gols pelo Alvinegro, apesar de sua passagem apagada pelo Cruzeiro. "Lá, não tive muitas chances. Mas fazer gol é como andar de bicicleta. Você não esquece. Agora, só estou pensando em voltar a fazer gols?, disse Lucas, entusiasmado com a possibilidade de disputar a Libertadores. Lucas sabe que só com gols conseguirá uma vaga no ataque do Corinthians, onde Gil é titular absoluto. O outro jogador do setor deve ser Liedson, que chega amanhã. Geninho quer montar o time com três atacantes. Nesse caso, sobrará um jogador, caso Deivid permaneça. No entanto, ele irritou a diretoria ao pedir aumento e dizer que há vários clubes querendo contratá-lo (citou Flamengo e Cruzeiro). A ponto de o vice-presidente de Futebol, Antonio Roque Citadini, ter dito ao procurador do atacante para apresentar as propostas, que elas seriam estudadas. Deivid, no entanto, diz que pretende continuar no Corinthians e quer apenas ser valorizado pelo clube após seu bom desempenho na temporada passada. O Cruzeiro, porém, confirma interesse no jogador e, para contratá-lo, pode facilitar a vinda de Jorge Wagner para o Parque São Jorge. "Temos interesse pelo Deivid desde o final do Brasileiro passado. E parece que o Corinthians quer o Jorge. Ninguém nos procurou, mas podemos fazer negócio?, disse o assessor de imprensa do clube mineiro, Valdir Barbosa. Já a contratação de um goleiro é assunto proibido no Corinthians, principalmente por causa da pressão da torcida, que quer a cabeça de Doni. Nem por isso pode ser descartada a possibilidade da contratação de um reforço para a posição.