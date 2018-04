Lucas segue contundido e fica fora do 1º jogo de Neymar em Paris pelo PSG

Ainda não será no fim de semana que Lucas Moura vai ter a oportunidade de jogar ao lado de Neymar no Paris Saint-Germain. Nesta sexta-feira, o técnico Unai Emery explicou que o meia-atacante brasileiro ainda está em recuperação de lesão e não terá condições de enfrentar o Toulouse, no Parque dos Príncipes, no próximo domingo, pela terceira rodada do Campeonato Francês.

Por causa do problema, Lucas ainda não defendeu o Paris Saint-Germain por competições oficiais na temporada 2017/2018 do futebol europeu. "Lucas ainda está tratando o tornozelo machucado e não estará pronto para domingo", afirmou Emery, nesta sexta.

A partida contra o Toulouse será especial para o Paris Saint-Germain, pois representará o primeiro jogo de Neymar no Parque dos Príncipes pelo clube. Após marcar um gol na sua estreia, no triunfo por 3 a 0 sobre o Guingamp, agora a expectativa está no compromisso como mandante. E Emery repetiu o discurso de ajudar Neymar a se tornar o melhor jogador do mundo.

"Neymar é um jogador jovem que quer crescer aqui e avançar com o clube. Seu objetivo é se tornar o melhor jogador do mundo e ajudar o clube a atingir os seus objetivos", comentou o treinador espanhol.

O PSG é um dos cinco clubes que venceram os seus dois primeiros jogos no Campeonato Francês. E para manter 100% de aproveitamento, terá que superar um time que não foi derrotado na temporada passada pela equipe parisiense, com um empate sem gols no Parque dos Príncipes e uma derrota por 2 a 0 como visitante.

"Como todas as equipes que vêm jogar em Paris, eles vão montar um grande bloco defensivo. Eles também contam com bons jogadores no ataque. Da nossa parte, queremos manter o nosso forte impulso ao conquistar os três pontos, respeitando o adversário", disse.