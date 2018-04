Lucas Silva admite contato do Real Madrid para tirá-lo do Cruzeiro

Dada como certa por parte da imprensa espanhola, a ida do volante Lucas Silva para o Real Madrid parece realmente cada dia mais próxima de ser concretizada. O jovem de 21 anos, um dos destaques do Cruzeiro no bicampeonato brasileiro, admitiu nesta quarta-feira que foi contatado pelo clube espanhol, mas garantiu que ainda não recebeu nenhuma proposta oficial.

"Houve sim uma ligação para o meu empresário e ele me deixou ciente do que estava acontecendo, mas na reta final que estávamos vivendo, ele disse apenas para que eu ficasse focado, tranquilo, que fora de campo era com ele. Agora sim, que praticamente acabou o ano, está em aberto. O que vai acontecer fora de campo eu não sei, mas ele vem me passando aos pouco. O que acontecer, que seja bom para mim e para o Cruzeiro", disse em entrevista ao SporTV.

Lucas Silva fez parte da campanha do título nacional de 2013, mas foi no bi, em 2014, que ele atingiu seu auge, ganhando cada vez mais espaço no elenco e se tornando peça fundamental do esquema de Marcelo Oliveira. O destaque foi tanto, que o volante foi escolhido para a seleção ideal do campeonato, em eleição realizada pela CBF.

De acordo com a imprensa espanhola, o Real fez proposta de 12 milhões de euros (R$ 37,3 milhões) ao Cruzeiro. Lucas Silva, no entanto, garantiu não ter informação sobre isso e garantiu que trata-se de uma especulação. "Não tem nada certo, nada confirmado, apenas especulações. Continuo sendo jogador do Cruzeiro, focado para a temporada que vem", afirmou o jogador, feliz pelo interesse do time madrilenho. "Fiquei bastante feliz, é sinal que meu trabalho pelo Cruzeiro tem sido reconhecido."

A certeza da transferência por parte da mídia espanhola é tamanha, que o diário Marca estampou em sua capa a dúvida apenas sobre quando Lucas Silva se apresentará: no fim do ano ou no meio de 2015, após a Libertadores e no início da temporada europeia. "Fica a expectativa. Se acontecer, não sei exatamente se vão me querer no meio da temporada ou no fim. Mas seria interessante talvez ficar para jogar a Libertadores e depois me apresentar para a pré-temporada com o restante", opinou.