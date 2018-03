Lucas Silva é relacionado e Cruzeiro jogará com reservas contra a Chapecoense

O técnico Mano Menezes definiu nesta quarta-feira a escalação do Cruzeiro para enfrentar a Chapecoense na quinta, no Mineirão, pela Copa da Primeira Liga. Em meio à sequência de jogos neste início de temporada, o treinador levará uma equipe reserva a campo.

O destaque, no entanto, estará no banco. Contratado na semana passada, o volante Lucas Silva foi relacionado por Mano e ficará à disposição, mesmo com o pouco tempo de preparação. O jogador não atua desde abril do ano passado, por isso, celebrou bastante a possibilidade de reestrear pelo clube nesta quinta.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Estou muito feliz e contente. Já estava treinando e me sinto bem fisicamente. Agora o que mais quero é voltar ao campo, estar no Mineirão, ganhar ritmo de jogo para ficar 100% e dar continuidade ao meu trabalho no Cruzeiro. Voltar ao Mineirão e me reencontrar com o torcida será um grande privilégio", declarou.

Graças à decisão de Mano de poupar os titulares, o Cruzeiro terá nesta quinta: Rafael; Mayke, Caicedo, Manoel e Bryan; Hudson, Lucas Romero, Élber, Alex e Rafinha; Ramón Ábila. Alguns dos principais jogadores da equipe foram relacionados e ficarão no banco, mas Lucas Silva também espera ter espaço para jogar, mesmo que por alguns minutos.

"Os primeiros dias de treinos foram muito bons, uma recepção ótima por parte de todos. A maioria deles eu já conhecia. Os novos companheiros são tranquilos e muito trabalhadores. Estou feliz com o grupo que se formou nesse ano no Cruzeiro. Muito bom de ambiente, de qualidade muito boa e com espírito competitivo", exaltou o volante.

Confira a lista de relacionados do Cruzeiro:

Goleiros: Lucas França e Rafael

Laterais: Bryan, Edimar, Ezequiel, Fabrício e Mayke

Zagueiros: Kunty Caicedo, Manoel e Murilo Cerqueira

Meio-campistas: Alex, Ariel Cabral, De Arrascaeta, Elber, Henrique, Hudson, Lucas Romero, Lucas Silva e Rafinha

Atacantes: Alisson, Raniel, Rafael Sóbis e Ramón Ábila