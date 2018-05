Lucas Silva nega ter sido expulso de ônibus e descarta o Brasil

O meia Lucas Silva veio a público nesta quarta-feira para desmentir as notícias de que teria sido expulso do ônibus do Olympique de Marselha pelo próprio presidente do clube francês, no dia 2, na semana passada. A história foi publicada pelo jornal local L'Equipe nesta terça.

De acordo com o periódico francês, o presidente Vincent Labrune teria expulsado Lucas Silva do ônibus que levaria a delegação do Olympique para a cidade de Montpellier, onde o time enfrentaria a equipe da casa. O dirigente estaria irritado com a decisão do brasileiro de não aceitar o contrato de empréstimo para defender o Anderlecht, da Bélgica.

O meia, contudo, negou qualquer atrito com o dirigente e negou que tenha sido expulso do ônibus. "No último dia da janela de transferências eu estava no ônibus para viajar com a equipe e, em função de negociações em andamento com clubes europeus, fui orientado pelo OM (Olympique de Marselha) a ficar em Marselha pois eu poderia ter que viajar a qualquer momento. Nunca fui expulso do ônibus como noticiaram alguns meios de comunicação", declarou o jogador, em comunicado oficial.

Lucas Silva chegou ao clube francês no início da temporada europeia, no meio do ano passado. Foi emprestado pelo Real Madrid porque o time espanhol já atingira o limite de atletas extracomunitários em seu elenco. No futebol francês, o meia não tem empolgado, como fez no Cruzeiro, no Brasil.

Nas últimas semanas, ele recebeu propostas para trocar de clube. No entanto, garantiu que vai permanecer no Olympique até o fim do seu contrato, no meio deste ano. "Decidi permanecer no OM por acreditar que devemos honrar os compromissos assumidos. Além disso, sou um atleta que sempre cresceu frente aos grandes desafios e tenho por hábito, enfrentá-los e vencê-los", declarou o jogador.

Lucas Silva aproveitou para descartar um retorno ao Brasil neste momento, rebatendo declarações do técnico do Olympique de que estaria negociando com o "mercado brasileiro". "Há de fato o interesse de diversos clubes brasileiros, aos quais agradeço. No entanto, não faz parte do planejamento do Real Madrid e nem do meu plano de carreira retornar ao Brasil, neste momento", garantiu o meia.