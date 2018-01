Lucas sofre para se adaptar em SP Por enquanto, o único caminho que o atacante Lucas, do Corinthians, diz conhecer é o das redes adversárias. E isso ele terá de provar na partida de domingo, às 11 horas, contra o América, em São José do Rio Preto, quando ocupará a vaga de Liedson, suspenso, no time titular. Em São Paulo há apenas um mês, o jogador se considera um "perdido" e "medroso" nas ruas da capital. Acostumado com a rotina de cidades menores, como Ribeirão Preto (onde nasceu), Belo Horizonte e Curitiba, Lucas não esconde que a mudança para São Paulo chegou a intimidá-lo. "A gente vê e ouve tanta coisa sobre essa cidade que acabamos ficando com um pouco de medo mesmo quando chegamos aqui", afirmou. E, na escala de fobias, o trânsito está em primeiro lugar. "É um tal de Marginal para lá, Radial para cá. Eu fico completamente atrapalhado." O receio em se aventurar ao volante é tanto que o atacante do Corinthians já deixou de fazer passeios ou de sair de casa em suas folgas. "Fico dependendo da carona de alguém. Geralmente saio com meu empresário ou com o César (zagueiro do time), que mora no mesmo condomínio", disse. Quem agradece são os taxistas que fazem ponto na região do Tatuapé, onde está localizado o Parque São Jorge, e dos Jardins, bairro escolhido por Lucas para morar. "O táxi se tornou a minha opção para me deslocar pela cidade sem ficar preocupado com o trânsito", explicou. Mas a alegria dos motoristas parece que não vai durar muito. Desde o início da semana Lucas tomou coragem e comprou um carro. Por enquanto, aprendeu apenas como acessar a Marginal do Tietê para chegar ao Parque São Jorge. "Quem sabe, aos pouquinhos a gente vai conseguindo andar por aí com mais tranqüilidade. E garanto que não carrego nenhum tipo de guia comigo", avisou. "Depois de algum tempo dá para perceber que os problemas da cidade não são tão grandes como imaginávamos quando assistíamos na televisão." Inferno - Uma grande preocupação da comissão técnica do Corinthians para o jogo contra o América é o calor. Como o horário de verão termina à meia-noite de sábado, a partida será realizada no horário convencional, o que piora ainda mais a situação. "Vamos treinar forte até quinta-feira e recuperar na sexta e no sábado", explicou Geninho, que não quer nem pensar em eliminação precoce do Campeonato Paulista. O atacante Gil acrescenta: "Essa história de que sair do campeonato seria melhor para nos dedicarmos só à Libertadores não existe, pois teríamos de continuar jogando para fugir do rebaixamento".