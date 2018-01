Lucas substitui Washington O atacante Washington mais uma vez vai desfalcar a Ponte Preta para o jogo de domingo, contra o América-RJ, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A diretoria e a comissão técnica preferem evitar a escalação do artilheiro, para preservá-lo e garantir a presença dele na seleção brasileira, que joga na próxima quarta-feira contra a Arábia Saudita. O jogador, que marcou o quinto gol da seleção na goleada de 6 a 0 sobre a Bolívia ontem, foi convocado mais uma vez pelo técnico Luís Felipe Scolari e viaja domingo à noite para Riad. Com isso, o atacante Lucas ganha nova oportunidade entre os titulares. O técnico Oswaldo Alvarez manterá o jogador ao lado de Jean. Curiosamente, os dois jogadores foram revelados no clube e marcaram seus primeiros gols com a camisa profissional nesta temporada. Além de Washington, o zagueiro Rodrigo também é desfalque certo contra o América. Ele foi expulso contra o Americano e dará lugar a Alex Oliveira, que foi confirmado por Oswaldo Alvarez para jogar ao lado de Ronaldão na partida de domingo. Com 108 jogos realizados pelo time de Campinas, o jogador, apesar de jovem, é um dos mais experientes do elenco. Revelado pela própria Ponte, Alex é um verdadeiro coringa - joga tanto no meio da defesa como no meio-campo. "Estou sempre pronto para jogar. Respeito muito Rodrigo e Ronaldão, mas quero ser titular da equipe em breve", disse o jogador. E se depender da vontade da diretoria, este dia não deverá demorar muito tempo para chegar. No final do ano passado, o vice-presidente da ponte Preta, Marco Antônio Eberlin, chegou a afirmar que Alex Oliveira é o melhor zagueiro do país na atualidade. "Não existe no futebol brasileiro um jogador com as características do Alex. Ele é tranqüilo na saída de bola e com desarmes perfeitos", disse. O Cruzeiro tentou emprestá-lo, mas a Ponte não aceitou o negócio. Com sete pontos ganhos, a Ponte Preta divide a liderança do torneio Rio-São Paulo com Vasco da Gama e Botafogo.