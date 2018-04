Lucas vê vaga 'difícil, mas não impossível' no São Paulo

A derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no último domingo, no Pacaembu, fez com que o São Paulo não dependa mais apenas de si para se classificar para a Copa Libertadores de 2012. Na última rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe recebe o Santos, no Morumbi, no próximo domingo, precisando da vitória e ainda torce por uma combinação de resultados para garantir a vaga. De acordo com o meia Lucas, a missão é "difícil, mas não impossível".

"Sabemos que é difícil. Não podemos baixar a cabeça, desanimar. Temos de fazer o nosso papel e torcer por uma combinação de resultados. É difícil, mas não impossível", disse o jogador, que espera repetir a boa atuação que teve contra o Santos no primeiro turno, quando marcou um belo gol no empate por 1 a 1, na Vila Belmiro, no dia 28 de agosto.

"Sempre me lembro dos jogos que eu marquei gols. Espero fazer outro. Mas se eu não puder marcar, espero ajudar o São Paulo a sair com esta vitória, que será muito importante", afirmou o meia.

Para Lucas, a tarefa pode ser facilitada porque os concorrentes do São Paulo também têm clássicos estaduais pela frente na última rodada. Na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, com 56 pontos, o time paulista torce para que Coritiba, Inter e Figueirense, todos com 57 pontos, não vençam Atlético-PR, Grêmio e Avaí, respectivamente.

"São três clássicos também, em que podem acontecer os resultados que a gente espera. Os rivais não vão querer deixar os outros vencerem. Como eu disse, é difícil, mas não tão difícil assim. Em clássicos, as equipes sempre dão um pique a mais", avaliou.