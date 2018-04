Lucas volta ao PSG após fazer tratamento no São Paulo

"Foi muito bacana esse ambiente e pude matar a saudade da galera. Não queria voltar por esse motivo, mas foi bom rever essas pessoas. Isso me deu mais energia e me deixou feliz nesse processo de recuperação", revelou Lucas, ao site oficial do São Paulo.

Lucas veio ao Brasil acompanhado do fisioterapeuta Cyril Praud, que trabalha no Paris Saint-Germain. Agora, ele espera voltar a jogar com frequência pelo clube francês. "Todo esse tempo aqui fez bem para a minha cabeça. Todos sabem da qualidade do Reffis e, agora, espero voltar 100% e jogar regularmente", completou.

Assim, Lucas retorna ao PSG para a reta final do Campeonato Francês, com boas chances de conquistar o título nacional - o seu time lidera o torneio com 74 pontos e tem sete de vantagem para o segundo colocado Olympique de Marselha a três rodadas do fim.

Além disso, está na expectativa de ter o seu nome incluído na lista de convocados para defender a seleção brasileira na Copa das Confederações, que será anunciada na próxima terça-feira pelo técnico Luiz Felipe Scolari.

Revelado pelo São Paulo, Lucas se destacou em 2011 e 2012, quando conquistou o título da Copa Sul-Americana, antes de se transferir para o PSG na maior transação envolvendo um clube brasileiro na história. Para tirar o jogador do País, o time francês desembolsou cerca de 43 milhões de euros. No seu novo clube, ele já disputou 14 partidas e ainda não fez gols.