Lucca aceita salário menor e renova com Corinthians por 3 anos

A diretoria do Corinthians e o meia Lucca acertaram, na noite desta segunda-feira, a renovação por três anos do jogador. A negociação se estendia há algumas semanas e o atleta chegou a reclamar em público da situação, logo após a partida na Colômbia contra o Independiente Santa Fe, pela Copa Libertadores.

A última pendência para o fechamento do negócio era o alto salário exigido pelo atleta. Lucca pedia cerca de R$ 300 mil por mês, muito acima do oferecido pelo clube. O valor final não foi divulgado. O atual vínculo de empréstimo se encerraria no final do mês de maio.

Há duas semanas, o Corinthians já havia acertado com Cruzeiro e Criciúma a compra de 60% dos direitos econômicos do atleta, algo em torno de R$ 4,5 milhões. O clube mineiro era dono de 10% dos direitos do atleta e os outros 50% pertenciam aos catarinenses.

"É um atleta importante. Eu fiz questão de sentar com ele na minha sala e passar o que o Corinthians teria como proposta econômica e esportiva. Falei inclusive o que o Tite vem falando, porque é importante o atleta saber o que a comissão técnica vem falando a seu respeito", contou o diretor de futebol Edu Gaspar na reunião sobre as quartas de final do Campeonato Paulista, na sede da Federação, neste segunda-feira. Clube e jogador devem anunciar oficialmente o novo vínculo ainda esta semana, ao final dos trâmites burocráticos.

Lucca chegou ao Corinthians durante a disputa do Campeonato Brasileiro do ano passado. Logo em sua estreia foi fundamental na vitória sobre o Santos, em Itaquera, participando da jogada dos dois gols corintianos. No total, o meia tem 30 jogos e sete gols pelo clube. Das 20 partidas nesta temporada, Tite o utilizou em 17, sendo 14 como titular.