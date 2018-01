Lucca torce para Corinthians contratá-lo em definitivo

O atacante Lucca está emprestado ao Corinthians pelo Criciúma até o final de maio de 2016. Mas o campeão brasileiro está tentando antecipar a contratação em definitivo do talismã. Fez uma primeira proposta, que não foi aceita pelo clube catarinense, e pretende voltar à carga na próxima semana. E o jogador torce para que o acordo ocorra rapidamente.

"Meu desejo é continuar e espero que possa dar certo. Mas tento ficar tranquilo, apegado à família. Sei que as pessoas que estão a meu lado vão resolver'', disse nesta quinta-feira Lucca, cuja filha, Laura, nasceu na segunda-feira.

Os direitos econômicos de Lucca pertence ao ex-presidente do Criciúma, Antenor Angeloni, detentor de 65%, e ao Cruzeiro, que tem os restantes 35%. A meta do Corinthians é adquirir totalmente os direitos. O valor está fixado em R$ 9 milhões, mas os investidores acenam com a possibilidade de redução.

Lucca chegou ao Corinthians em setembro, fez gols importantes e se tornou uma espécie de talismã da equipe. Mostrou eficiência sempre que entrou no time e, por isso, Tite pediu aos dirigentes que tentem contratá-lo já em definitivo.

Ação social

Lucca esteve na manhã desta quinta-feira no Hospital Santa Marcelina, em Itaquera (zona leste da cidade de São Paulo), e fez em nome do Corinthians doou cerca de 10 mil fraldas para a instituição, além de 31 kits para pacientes.