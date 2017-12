Luccas Claro não renova com o Coritiba e vai jogar na Turquia

Um dos jogadores mais importantes para o Coritiba nos últimos anos, o zagueiro Luccas Claro vai mesmo deixar o Couto Pereira pela primeira vez na carreira. O defensor, de 25 anos, não renovou seu contrato com o time paranaense e assinou com o Gençlerbirligi, da Turquia.

"Agradeço ao Coritiba por tudo que fizeram por mim até aqui. O Coxa abriu as portas para eu mostrar o meu futebol. Depois de quase dez anos defendendo essa camisa chegou a hora de eu começar uma nova fase na minha carreira, e espero traçar um caminho de vitórias por aqui", disse o zagueiro, via assessoria de imprensa.

Natural de Ribeirão Preto (SP), Luccas Claro teve as primeiras chances no Coritiba em 2011. Desde então, fez mais de 170 partidas, sendo titular durante a maior parte deste tempo, inclusive no Brasileirão do ano passado. O novo clube dele é somente o oitavo colocado do Campeonato Turco.