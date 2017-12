Lucho González confirma saída e se despede do Atlético-PR: 'Agradeço de coração'

Lucho González não permanecerá no Atlético-PR em 2018. Com contrato encerrando neste fim de mês, o experiente volante argentino não foi procurado pelo clube para renová-lo e, assim, deixa o time paranaense após pouco mais de um ano por lá. Na despedida, ele escreveu uma carta agradecendo a todos com quem trabalhou nesta passagem.

"Não podia deixar de agradecer ao Atlético-PR por esses 15 meses que vivi aqui. Agradeço muito ao presidente, à diretoria e ao Paulo Autuori, que foi um dos grandes responsáveis por esse interesse para que eu viesse ao clube. Sei que a diretoria fez um grande esforço em todos os momentos para essa minha vinda", escreveu. "Agradeço de coração porque foram momentos maravilhosos. Fizeram eu me sentir importante como jogador e como pessoa. Isso é impagável."

Lucho foi contratado pelo Atlético-PR em setembro do ano passado e foi titular na maior parte dessa passagem, ajudando com sua experiência na campanha que terminou nas oitavas de final da Libertadores deste ano. A idade avançada, porém, fez com que o clube optasse por nem oferecer uma proposta de renovação ao jogador de 36 anos.

Mesmo assim, ele garantiu levar apenas sentimentos positivos do Atlético-PR. "Fica aqui um agradecimento geral a toda a família atleticana. Encerro esta etapa no clube. Mas todos podem ter certeza que, a partir de agora, o Atlético-PR tem mais um torcedor."

Se Lucho exaltou o carinho pelo Atlético-PR, também teve a importância de sua passagem reconhecida pelo clube. "Agradecemos publicamente todo o empenho, trabalho, comprometimento, dedicação e profissionalismo de Lucho em todo o período em que esteve no clube. Lucho é um atleta exemplar, que deixa um legado para todos os atletas e profissionais do clube que tiveram o privilégio de trabalhar e conviver ao seu lado."