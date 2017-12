Lucho González deve ficar inativo por dez dias, diz médico O médico da seleção argentina, Donato Villani, informou neste sábado que o meia Luís "Lucho" González sofreu uma leve ´puxada´ no músculo adutor da perna esquerda durante o jogo em que a Argentina goleou, por 6 a 0, a equipe de Sérvia e Montenegro, nesta sexta. Em virtude da contusão, o jogador deverá ficar inativo por cerca de dez dias. Assim, se não surgirem problemas, o atleta do Porto deverá estar em forma para uma eventual partida de quartas-de-final. "Ele tem um edema muscular, mas é leve", garantiu o médico da delegação. González, que tinha participado de apenas alguns minutos do jogo de estréia da Argentina, contra a Costa do Marfim, havia sido escalado como titular para enfrentar os sérvios. Mas teve de deixar o gramado aos 15 minutos de jogo, por causa da contusão. Para o seu lugar foi chamado Esteban Cambiasso - justamente a quem González havia substituído - que acabou tendo ótima atuação, tendo, inclusive, marcado o segundo gol do jogo. O próximo compromisso da Argentina será na próxima quarta-feira, contra a Holanda, em Frankfurt, na partida que vai definir o vencedor do grupo C. A seleção sul-americana joga por um empate.