Luciano Baiano deve ficar na Ponte Valorizado após o bom desempenho no Campeonato Brasileiro, o lateral-direito Luciano Baiano dificilmente deixará a Ponte Preta. O vice-presidente do time de Campinas, Marco Antônio Eberlin, disse hoje que pretende convencer o jogador que a melhor opção é permanecer no clube, saindo apenas em caso de uma proposta do exterior ou de um grande clube do futebol brasileiro. O Flamengo já havia demonstrado interesse em Luciano. Já o goleiro Hiran e o atacante Thomaz garantiram presenças no próximo ano. Os dois renovaram contrato e se reapresentam com os demais jogadores dia 5 de janeiro, quando iniciam a pré-temporada em Monte Sião, no sul de Minas Gerais.