Luciano Baiano e Jackson em Itu O Ituano definiu contrato com o lateral-direito Luciano Baiano, ex-Ponte Preta, e o meia Jackson, ex-Palmeiras e Inter-RS, para a disputa do Campeonato Paulista. Os dois jogadores já viajaram para Sertãozinho, no interior de São Paulo, onde o time realiza a pré-temporada, e iniciaram os treinamentos. A negociação foi feita pelo empresário dos jogadores, Oliveira Júnior, que também comanda o Ituano. Luciano Baiano e Jackson ficam em Itu até o final da competição estadual.