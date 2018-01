Luciano Baiano volta ao meio no Flamengo O lateral-direito Luciano Baiano prometeu não dar espaços para o atacante Araújo, do Goiás, próximo adversário do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador do time carioca, o fato de poder ser improvisado como volante vai torná-lo responsável pela marcação do atleta da equipe goiana. "Somos amigos e continuamos com nossa amizade depois que deixei o Goiás. Já falei com ele e avisei que ele não terá moleza", afirmou Luciano Baiano, que foi companheiro de Araújo no time goiano. Feliz com a possibilidade de retornar ao meio-de-campo, o jogador do Flamengo disse que conversou com o técnico Oswaldo de Oliveira sobre o assunto. "Ele me perguntou se eu estaria disposto a voltar ao meio. É uma posição que me agrada e espero render bem", contou Luciano Baiano. Em 1995, quando atuava no União São João, o atleta era o segundo volante da equipe. Como atualmente o titular da lateral-direita do Flamengo é Rafael, Luciano Baiano prefere retornar às raízes e, assim, ganhar uma vaga no time.