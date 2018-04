Luciano Bebê, nos passos de Marcelinho Janeiro é mês de vestibular. Milhares de jovens em todo o Brasil lutam por uma vaga na Universidade, caminho para uma vida mais tranqüila. Luciano Leme da Silva, que completa 21 anos em 11 de março, é um deles. Talvez seu vestibular seja um dos mais difíceis. Luciano Bebê - o tipo físico de 1,63 m e 63 quilos explica o apelido - disputa a sua terceira e última Taça São Paulo. É a hora em que se decide se irá para o futebol profissional, dirigido por Carlos Alberto Parreira, ou será emprestado para algum clube de menor expressão. Junior, nunca mais, acabou o tempo de ser bebê também no futebol. "Já fiz dez jogos no profissional e marquei um gol. Tudo indica que serei aproveitado novamente. É o que mais quero na vida e não vou perder essa oportunidade", diz o jogador, que lembra muito Marcelinho Carioca. No jeito de bater na bola, no modo como cobra escanteios e também na facilidade de falar, apesar dos "cara", e "tá ligado", que Marcelinho não usa. A posição é parecida. "Fico ali, naquele meio entre os volantes adversários e os nossos. Ali, corro de um lado para outro, tenho facilidade com os dois pés. Armo as jogadas para os atacantes, sou o cérebro do time." É ali que o pau come, e por essa razão Luciano move-se muito. "Caio também pelas pontas e agora estou fazendo uma jogada com os nossos atacantes. Toco neles, recebo e vou para cima. Estou me virando." E bem. Marcou 16 gols no Campeonato Paulista da Série B-3, pelo Corinthians-B, que foi campeão. Leia mais no Jornal da Tarde