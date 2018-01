Luciano quer defender Corinthians no clássico na Copa do Brasil

Apesar da intenção de Tite de poupar alguns titulares do Corinthians do jogo de quarta-feira contra o Santos, pela Copa do Brasil, o atacante Luciano não quer ficar de fora do clássico na Vila Belmiro. O garoto vive a melhor fase da carreira e marcou cinco gols nos últimos três jogos.

"Quero jogar, todos querem jogar. A Copa do Brasil é um campeonato muito bom. Tem de ir com tudo, em busca da vitória, ainda mais por ser clássico", disse Luciano. "Temos um elenco bom, quem entrar vai corresponder, não prejudica nada. Vamos manter foco nas duas competições."

Luciano se coloca à disposição de Tite para jogar em qualquer posição do ataque na partida de quarta-feira. "Onde o professor me colocar do meio para frente está bom, seja centralizado ou pelas pontas. Para mim, tanto faz", disse.

Graças aos gols de Luciano, o Corinthians é o líder isolado do Campeonato Brasileiro com 40 pontos. O Atlético-MG é o segundo colocado, com 36. Para Luciano, o time passou a ser mais visado nas últimas rodadas.

"Abrimos quatro pontos, agora o time a ser batido é o Corinthians. Todos vão caçar o Corinthians, mas fazendo o nosso trabalho, tudo vai dar certo e no final do campeonato seremos campeões", disse.

Corinthians e Santos fazem na quarta-feira o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil na Vila Belmiro. A partida de volta será dia 26, no Itaquerão. O lateral-esquerdo Uendel e o meia Renato Augusto são dúvidas. Com dores musculares, os dois já desfalcaram a equipe contra o Avaí, no domingo.