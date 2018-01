Luciano, ex-Eriberto, já pode jogar A carreira de Luciano Siqueira de Oliveira, 27 anos completados no dia 3 de dezembro, começará oficialmente hoje. Sua estréia poderá ocorrer domingo, quando o Chievo jogará fora de casa contra o Perugia pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Italiano. Ele é o jogador que até agosto entrava em campo com o nome de Eriberto da Conceição Silva e carregava uma carteira de identidade que registrava 21 de janeiro de 1979 como sua data de nascimento. Luciano confessou a farsa antes do início desta temporada, foi suspenso por sete meses e depois teve a pena reduzida para quatro, o que faz com que o castigo termine hoje. Leia mais no Jornal da Tarde