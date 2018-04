Luciano Huck faz camiseta em homenagem ao Corinthians

SÃO PAULO - A marca Huck vai lançar uma edição especial de camiseta com estampa inspirada no Corinthians, que pode conquistar o título do Campeonato Brasileiro domingo. O material custará R$ 59,00 à vista ou R$ 69,00 parcelado em seis vezes no cartão de crédito.

O silk foi elaborado a partir de uma foto da torcida corintiana. Na frente foi estampada uma interpretação gráfica para “Fiel, Eterna Paixão” e, nas costas, estão os nomes dos jogadores que fizeram história do time. A Associação Craques de Sempre vai receber parte dos lucros das vendas.

A marca surgiu através de uma parceria da grife carioca Reserva com o apresentador Luciano Huck. As camisetas são sempre brancas e recebem estampas inspiradas em causas sociais. A cada semana uma nova roupa é lançada e parte dos lucros adquiridos com a venda das camisetas é oferecida às entidades "homenageadas".