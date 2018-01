Luciano Patinha reforça Matonense Disposta a deixar a incômoda penúltima colocação do Campeonato Paulista da Série A-1, com apenas cinco pontos, a diretoria da Matonense anunciou nesta terça-feira a contratação do meia Luciano Patinha, ex-jogador de vários clubes do interior paulista, como o extinto Novorizontino , Bragantino e Botafogo. O jogador chega como uma das últimas esperanças para o time da Matonense progredir na competição. A idéia inicial era trazer Mabília, ex-Internacional e Grêmio, mas não houve acordo financeiro. Na última semana, o presidente Antônio Aparecido Galli já havia contratado o goleiro Hiran e o atacante Oliveira, este último já com a documentação regularizada. Por outro lado, a Matonense confirmou a dispensa do atacante André Jacaré. O jogador era uma das indicações do técnico Fito Neves, que caiu após a quinta rodada da competição. Em seu lugar entrou o experiente Vágner Benazzi, conhecido no futebol brasileiro como "Rei do Acesso".