Luciano Ratinho empolgado no Juventude A estréia do meia Luciano Ratinho, 23 anos, com a camisa do Juventude em jogo pelo Campeonato Brasileiro foi melhor do que o esperado. Além de ajudar a equipe caxiense a quebrar um jejum de nove partidas sem vitória na competição, o ex-jogador do Corinthians, emprestado até o final do ano, deixou a marca no placar. Foi dele o segundo gol dos 2 a 1 que o Juventude fez no Paraná Clube, domingo, no Estádio Pinheirão, em Curitiba. Esse foi o segundo jogo de Ratinho pelo clube caxiense. Na quarta-feira anterior, ele participou do empate por 2 a 2 com o 15 de Novembro, no Estádio Alfredo Jaconi, no confronto de ida pela semifinal do Gauchão. Embora o resultado tenha sido considerado ruim pelo Juventude, que precisa ganhar nesta quarta-feira, no jogo da volta, em Campo Bom, o meia teve uma atuação destacada. Nas primeiras partidas pelo Juventude, Luciano Ratinho tem se revelado um jogador técnico e objetivo. Ele está dando uma melhor dinâmica à equipe, carente de um toque de bola qualificado no meio-de-campo. Além disso, Ratinho mostrou tranqüilidade ao cobrar o pênalti que assegurou a vitória sobre o Paraná. Na quarta-feira anterior, o Juventude deixou de vencer o 15 de Novembro justamente por ter desperdiçado uma penalidade, cobrada por Marcelo e defendida pelo goleiro. Luciano Ratinho afirma que decidiu vir para o Juventude como uma opção pessoal. "Eu precisava jogar. Como não estava sendo aproveitado no Corinthians, pedi para sair. Tive propostas de vários clubes, mas escolhi o Juventude após pegar informações com vários amigos. Todos eles falaram muito bem do clube". O meia tem contrato com o Corinthians até 2005. "Quando me despedi do grupo, todos me desejaram boa sorte e disseram para eu fazer um bom trabalho aqui. No final do ano, espero voltar a São Paulo", afirma Luciano Ratinho. Ele começou a carreira no Botafogo-SP, de onde se transferiu para o Corinthians.