Luciano tira espaço de Vagner Love no Corinthians

A boa atuação do atacante Luciano e o gol contra o São Paulo complicaram ainda mais a situação de Vagner Love no Corinthians. O técnico Tite é só elogios ao novo titular enquanto que Love amarga um jejum de sete jogos sem balançar a rede e perdeu espaço no time.

No clássico, por exemplo, quando o treinador quis mexer no ataque, colocou Rildo e Danilo e deixou Love no banco. Contra o Sport, quarta-feira, Luciano será titular mais uma vez e Love continuará no banco.

"O Love é um excelente atacante também, e a má fase sempre passa. Tudo passa. É questão de tempo para ele fazer os gols e ajudar o time", diz Luciano.

Love recebe R$ 500 mil por mês e tem um dos maiores salários do elenco corintiano. O atacante foi contratado em fevereiro, após passar dois anos no Shandong Luneng, da China, e precisou ser afastando do elenco para aprimorar a forma física. No mês de maio, ele ficou durante duas semanas treinando separado com o analista biomecânico Luciano Moreira Rosa e o auxiliar de preparação física Flávio Furlan para ganhar força e resistência. O problema é que depois de se recuperar fisicamente, entrou em má fase técnica.

Quarta-feira, contra o Sport, o Corinthians não terá o zagueiro Felipe, suspenso. O substituto será Edu Dracena.