Lúcio critica seu técnico no Bayern O zagueiro Lúcio criticou duramente o técnico do Bayern de Munique, Felix Magath, por tê-lo substituído na goleada de 4 a 1 sofrida para o Bayer Leverskusen. "Isso me dói muito, porque toda a equipe jogou mal. Se voltar a acontecer, Magath vai ter problemas", disse o jogador brasileiro. Campeão mundial com a seleção brasileira em 2002, Lúcio cutucou o treinador alemão, duvidando de sua capacidade técnica. "Pelo que entendo de futebol, quando se está em desvantagem não é recomendável fazer trocas na defesa, mas sim no ataque", afirmou. Lúcio também criticou a forma de treinamento adotada por Magath. "Nunca trabalhei tão duro, seja em outro clube ou na seleção brasileira. Vivo da minha força e da minha explosão e no momento não as tenho", explicou o brasileiro.