Lúcio decide continuar na Alemanha O zagueiro brasileiro Lúcio resolveu colocar um fim nos comentários de que iria se transferir para a Roma. Definitivamente, ele prefere continua jogando por mais uma temporada no Bayer Leverkusen e, no futuro, se desejar mudar de clube, deixou claro a sua preferência pelo futebol espanhol, Barcelona ou Real Madri. O time do zagueiro emitiu hoje um comunicado oficial terminando com as especulações de que Lúcio estava indo para a Itália. ?O Bayer está montando uma equipe forte e eu e minha família nos sentimos bem aqui na Alemanha?, explicou o zagueiro tetracampeão mundial pelo Brasil.