Lúcio deve ir para o Chelsea, diz jornal O zagueiro Lúcio estuda uma proposta do Chelsea, informou nesta sexta-feira o diário alemão Express. ?A oferta do Chelsea é a mais concreta que tenho?, disse. ?Londres não seria para mim nenhum problema. Afinal de contas, lá faz o mesmo frio que Alemanha?. Segundo o jornal, o brasileiro deve se transferir ao final da temporada do Campeonato Alemão, em junho.