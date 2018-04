Lúcio diz que vitória contra a Ponte Preta é só o primeiro degrau da caminhada

CAMPINAS - Um dos destaques da boa vitória do São Paulo sobre a Ponte Preta neste domingo, o zagueiro Lúcio comemorou o bom resultado na estreia pelo Campeonato Brasileiro. Responsável pelo gol que abriu caminho para o êxito da equipe paulistana, ele também mostrou satisfação em reestrear no torneio nacional após 13 anos de ausência, mas alertou que o placar de 2 a 0 é só uma parte de um campeonato com um longo período de disputa.

"É bom voltar para o meu país e jogar o Brasileiro. Foi uma vitória importante, mas é apenas o primeiro degrau em uma longa caminhada", disse, procurando esquecer os fracassos recentes do São Paulo pelo Campeonato Paulista e pela Copa Libertadores, competições nas quais foi questionado por parte da torcida. "Quem vive de passado é museu. Costumo olhar para frente e esse é nosso objetivo. Todo mundo se sacrificou, deixou o individual de lado e se preocupou com o coletivo", afirmou.

Além do gol marcado neste domingo, Lúcio e o São Paulo foram obrigados a compensar a ausência de Edson Silva, que foi expulso aos 13 minutos do segundo tempo em Campinas. De acordo com o zagueiro campeão pela seleção brasileira na Copa de 2002, a ausência do companheiro de defesa obrigou a equipe a se desdobrar para garantir a vitória.

"Perdemos o Edson com a expulsão, mas a equipe teve hombridade, se sacrificou, e o mais importante foram os três pontos", destacou Lúcio. "Agora, temos de manter a calma e os pés no chão", concluiu.