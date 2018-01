Lúcio é confirmado no Guarani O atacante Lúcio acertou contrato para jogar no Guarani na temporada de 2003. O jogador, que defendeu o rebaixado Botafogo no Campeonato Brasileiro, será apresentado oficialmente nesta sexta-feira e assinará compromisso por um ano. Aos 27 anos, ele já atuou em equipes como Goiás, Flamengo, Cruzeiro e Santos. Agora, chega como principal reforço do clube de Campinas para a disputa do Paulistão.