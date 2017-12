Lúcio e Élber jogam clássico alemão O zagueiro Lúcio enfrenta o atacante Élber neste sábado, no clássico de abertura da rodada do Campeonato Alemão, no qual o Bayer Leverkusen recebe o Bayern de Munique. Logo após a partida, os dois jogadores seguem para Curitiba, onde integrarão a seleção brasileira que enfrenta o Paraguai quarta-feira, em Porto Alegre, pelas eliminatórias da Copa. Ambos tentarão ser liberados, no início da semana, mas não obtiveram licença para sair. O Leverkusen não contará com Zé Roberto, mas Lúcio está garantido. Do outro lado, o atacante Élber é esperança de gols do time de Munique, que precisa de vitória para alcançar o adversário, vice-líder do Campeonato Alemão, atrás do Kaiserslautern, que pega o Colonia. Nos outros jogos do dia, o Borussia Dortmund enfrenta o Wofsburgo, enquanto o Hertha Berlim, sem o atacante Marcelinho Paraíba, pega o Friburgo. O Stuttgart, do centroavante Adhemar, joga contra o Werder Bremen. Já o Munique 1860 é adversário do Hamburgo. Para encerrar, o Energie Cottbus enfrenta o Nuremberg.