Lúcio é outro que pode deixar Palmeiras O sonho de muito palmeirense pode estar prestes a ser realizado. Segundo a imprensa mineira, o Cruzeiro tem interesse no lateral-esquerdo Lúcio, que é frequentemente criticado pela torcida. E de acordo com pessoas ligadas ao presidente Mustafá Contursi, se o time cruzeirense vier com uma proposta concreta (não precisa nem ser muito alta), o Palmeiras deve aceitá-la. Tanto que a diretoria do Palmeiras já corre atrás de um novo lateral-esquerdo. Patrick, do Guarani, foi um dos oferecidos. Seu contrato com o clube de Campinas acaba no fim do ano e, depois disso, estará livre para negociar. Para a lateral-direita, também haverá mudanças. Baiano não deve ficar. Tem proposta de um time da Rússia e deve aceitá-la. Seu contrato com o Palmeiras expira em dezembro e a diretoria não fará força para renová-lo. Bruno, do Marília, está sendo contratado para o seu lugar. O negócio com Bruno deve ser fechado na quinta-feira, segundo o diretor de Futebol do Marília, José Joaquim de la Torre. Por cerca de R$ 500 mil, o Palmeiras estará adquirindo 50% dos direitos do lateral. Os outros 50% ficariam com o clube do interior paulista. O lateral Pedro e o atacante Anselmo, que ainda pertencem ao Palmeiras, mas estão emprestados a outros clubes, devem ser incluídos no negócio. Outro que pode deixar o Palmeiras é o goleiro Sérgio, que tem 14 anos de clube. Mustafá está irritado com ele. Acha que Sérgio "não sabe liderar o elenco". Magrão, Pedrinho (com propostas do exterior) e Elson também dificilmente ficarão no clube.