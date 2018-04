Lúcio é regularizado, e já pode estrear no Grêmio

Lúcio iniciou os treinos na segunda-feira e deverá viajar com a delegação do Grêmio para o Rio de Janeiro, onde o time enfrentará o Botafogo, domingo, no Engenhão. O técnico Paulo Autuori já havia afirmado que o atleta seria relacionado assim que fosse inscrito na CBF.

No entanto, Lúcio poderá demorar mais uma rodada para estrear com a camisa do Grêmio. O jogador, que foi contratado por empréstimo do Hertha Berlin, disse em sua apresentação que levaria cerca de uma semana para recuperar a sua melhor forma física.

Nesse caso, o lateral poderá estrear logo diante da torcida gremista, na partida contra o Vitória, no Olímpico, no dia 5 de setembro, pela 23.ª rodada do Brasileirão.