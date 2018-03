Lúcio e Zé Roberto podem ser cortados O zagueiro Lúcio e o meia Zé Roberto, ambos do Bayer Leverkusen (Alemanha), podem ser cortados da seleção brasileira, que já está no Japão se preparando para a Copa das Confederações. Contundidos, os dois foram vetados pelo médico José Luís Runco e não irão participar do amistoso que o Brasil fará no sábado, contra o Verdy Tokyo. A decisão do técnico Emerson Leão sobre o caso deles deve sair nas próximas 48 horas. Segundo o médico da seleção, Zé Roberto está com uma entorse no joelho esquerdo e Lúcio sente dores na coxa direita. Neste momento, o time do Brasil está treinando no estádio Korozawa, que pertence à prefeitura de Tóquio. Dos 23 convocados, 18 já se apresentaram ao técnico Leão. A Copa das Confederações começa no próximo dia 30.