Lúcio espera continuar no Palmeiras Em apenas seis meses, Lúcio aprendeu a ser palmeirense. Com atuações convincentes e declarações apaixonadas ao clube, conquistou os torcedores e se aproximou da mídia. Agora, o lateral começa a pensar no futuro. Seu contrato de empréstimo termina em dezembro, mas ele quer apressar o mais rápido possível a renovação. "Eu era um jogador desconhecido, que estava lutando para buscar meu espaço. Agora, depois de mostrar o meu valor, espero o reconhecimento. Mas o que aprendi de mais representativo nesse pouco tempo é que os adversários sempre terão que respeitar o Palmeiras", afirmou Lúcio. Para o lateral, a união foi essencial para levar a equipe ao título da Série B. "Esse grupo é bastante homogêneo. Conta com jogadores jovens que até outro dia eram desconhecidos, mas que lutam para ser alguém na vida. Todos colocaram na cabeça que a partir do momento que se entrava em campo, a entrega deveria ser total." Dentro desse contexto, Lúcio ressaltou a garra da equipe. "Aquela vitória por 2 a 0 sobre o Marília, em Marília, refletiu exatamente esse espírito de luta. Que ontem foi reforçado em Garanhuns. O time saiu perdendo para o Sport, teve um jogador expulso, mas não se abateu e conseguiu virar o resultado.? Lúcio lembrou que o título começou a ser ganho ainda na fase de classificação, quando o time se convenceu que, apesar da tradição palmeirense, seria necessário se adaptar ao espírito que marca a segunda divisão. "Concluímos que apenas tocando a bola não chegaríamos a lugar nenhum. A superação teria que estar presente em todos os momentos." Após o título, o lateral acredita que todos os jogadores campeões passarão a ser vistos com outros olhos. "Quem ficar aqui em 2004 terá que correr como nunca. E quem chegar, será obrigado a se adaptar rapidamente ao esquema, honrar como nunca essa camisa vencedora."